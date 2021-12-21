Создан чип с паспортом вакцинации, который устанавливается под кожу руки

Компания продемонстрировала имплант, на котором содержится «ковидный» паспорт, по сути сертификат вакцинации. Информацию с чипа может считать любое устройство через NFC. Микрочип Epicenter размером с зёрнышко риса имплантируется под кожу руки. Можно разместить его между большим и указательным пальцами. Разработчики утверждают, что процесс «обратим на сто процентов» и чип можно вынуть из руки в любое время.

Эксперты считают, что со временем эта технология станет стандартной, позволит людям использовать чип в качестве паспорта, банковской карты и т.д. Она может быть удобной, но многие люди уже раскритиковали её, обвинив возможностях для слежки.