Создан чип с паспортом вакцинации, который устанавливается под кожу руки

Наука и технологии
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Создан чип с паспортом вакцинации, который устанавливается под кожу рукиЧип можно использовать не только для этого
Шведский стартап Epicenter создал технологию микрочипирования, которую можно применять, чтобы хранить под кожей паспорт вакцинации.
Компания продемонстрировала имплант, на котором содержится «ковидный» паспорт, по сути сертификат вакцинации. Информацию с чипа может считать любое устройство через NFC. Микрочип Epicenter размером с зёрнышко риса имплантируется под кожу руки. Можно разместить его между большим и указательным пальцами. Разработчики утверждают, что процесс «обратим на сто процентов» и чип можно вынуть из руки в любое время.
Эксперты считают, что со временем эта технология станет стандартной, позволит людям использовать чип в качестве паспорта, банковской карты и т.д. Она может быть удобной, но многие люди уже раскритиковали её, обвинив возможностях для слежки.
Источник: Fox Business