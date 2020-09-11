Наука и технологии
Вчера 20:56
Создан чип с водой для охлаждения внутри него
Зачем внешние термоинтерфейсы?
Швейцарские инженеры создали чип, внутри которого содержится вода для охлаждения. Чтобы это реализовать, в микросхему интегрировали микрофлюидные трубки. Это решение позволяет отводить тепло в 50 раз эффективнее, чем с использованием внешнего термоинтерфейса.
По идее, чем мощнее чип, тем больше он выделяет тепла. Решить проблему с эффективным охлаждением мощных микросхем нелегко из-за ограничений теплопроводности материалов и размеров. Инженеры из Федеральной политехнической школы Лозанны придумали одно из потенциальных решений.
Они задумали сделать систему трубок для охлаждения интегральной частью прибора. Идею продемонстрировали на экспериментальном миниатюрном выпрямителе. В его кремниевой подложке протравили сеть канальцев, которые выходят прямо к рабочим горячим зонам чипа. Чтобы из канальцев не вытекала вода, их гальванически запечатали пробками из меди. Данная система показала рекордный теплоотвод.
Erp et al. / Nature, 2020