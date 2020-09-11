Создан чип с водой для охлаждения внутри него

По идее, чем мощнее чип, тем больше он выделяет тепла. Решить проблему с эффективным охлаждением мощных микросхем нелегко из-за ограничений теплопроводности материалов и размеров. Инженеры из Федеральной политехнической школы Лозанны придумали одно из потенциальных решений.

Они задумали сделать систему трубок для охлаждения интегральной частью прибора. Идею продемонстрировали на экспериментальном миниатюрном выпрямителе. В его кремниевой подложке протравили сеть канальцев, которые выходят прямо к рабочим горячим зонам чипа. Чтобы из канальцев не вытекала вода, их гальванически запечатали пробками из меди. Данная система показала рекордный теплоотвод.