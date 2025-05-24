Создан цветной силикон, который проводит электричество

Обычный силикон состоит из цепочек атомов кремния и кислорода с органическими группами, и обычно он не пропускает электрический ток. Но в новом материале структура цепочек немного другая — это смесь двух видов силиконов, благодаря чему электроны могут свободно перемещаться.

Интересно, что длина этих цепочек влияет на цвет силикона: длинные цепочки излучают красный свет, а короткие — синий.

Ранее «чистый» силикон был либо прозрачным, либо белым, теперь же его можно делать ярким и разноцветным, пишут учёные.