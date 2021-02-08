Создан датчик для измерения уровня стресса по поту

Датчик способен передавать информацию в режиме реального времени. Сенсор анализирует выделения потовых желёз. Там он ищет гормон кортизол, который связывают со стрессом. В датчике применяются короткие фрагменты ДНК, способные связываться с кортизолом. Устройство позволит измерять уровень этого гормона в течение всего дня. Так можно будет отследить показатель в динамике. В норме уровень кортизола должен быть выше по утрам и ниже по вечерам.

Учёные говорят, что датчик будет полезен не только в лечении депрессии, но и для профилактики ожирения, диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, аллергии, синдрома усталости.