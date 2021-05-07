Создан датчик для слежения за потоотделением

Датчик способен измерять скорость потоотделения, количество выделенного пота и температуру кожи в режиме реального времени. Его просто надо прилепить к коже. Датчик анализирует определённые биомаркеры.

Учёные хотели создать платформу для отслеживания динамики потоотделения. Это может быть актуально для сотрудников скорой помощи или медицинских работников, которые вынуждены ходить в защитных костюмах.

Сообщается, что датчик непрерывно передаёт информацию на смартфон. В приложении указывается, в том числе, температура тела, что может быть полезно во время пандемии. В целом, датчик поможет вовремя диагностировать болезни, связанные с повышенным потоотделением.