Создан датчик загрязнения воздуха для смартфонов

Датчик по размеру меньше монеты в один цент. Авторы разработки говорят, что это самый маленький сенсор в мире, позволяющий замерять концентрацию загрязняющих воздух частиц.

Создатели датчика отметили, что, по данным Европейского агентства по окружающей среде, более 400 000 человек умирают каждый год в Европе из-за загрязнения воздуха. Благодаря новому встраиваемому в смартфон и носимые устройства датчику любой человек сможет мониторить уровень загрязнения воздуха. Так он сможет избегать особо загрязнённых мест во время пробежки или ежедневных поездок на работу.