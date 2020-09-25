Наука и технологии
Сегодня 19:27
Создан датчик загрязнения воздуха для смартфонов
И для носимых устройств
Швейцарские и австрийские специалисты создали компактный и энергоэффективный датчик для мобильных устройств, способный распознавать уровень загрязнения воздуха. Благодаря сенсору смартфон будет предупреждать пользователя о том, что место, где он находится, опасно.
Датчик по размеру меньше монеты в один цент. Авторы разработки говорят, что это самый маленький сенсор в мире, позволяющий замерять концентрацию загрязняющих воздух частиц.
Создатели датчика отметили, что, по данным Европейского агентства по окружающей среде, более 400 000 человек умирают каждый год в Европе из-за загрязнения воздуха. Благодаря новому встраиваемому в смартфон и носимые устройства датчику любой человек сможет мониторить уровень загрязнения воздуха. Так он сможет избегать особо загрязнённых мест во время пробежки или ежедневных поездок на работу.