Создан дистанционный прибор для борьбы с бессонницей

Как пишут «РИА Новости», прибор формирует электромагнитные импульсы на низкой частоте — от 1 до 40 герц. Они помогают человеку быстро уснуть, глубоко спать и просыпаться без проблем. По словам учёных, понижение частоты излучения имитирует закат солнца, что вызывает естественную сонливость.

Устройство назвали EcoSleep. Согласно информации гендиректора Центра нейротехнологий сна и бодрствования, прибором уже заинтересовались в гостиничном бизнесе. Он будет полезен для постояльцев отелей, которые часто меняют часовые пояса.