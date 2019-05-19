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Создан дистанционный прибор для борьбы с бессонницей

Он формирует электромагнитные импульсы на низкой частоте
Учёные из Центра нейротехнологий сна и бодрствования и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН представили прибор для улучшения качества сна. Он бесконтактный, то есть устройство можно просто положить рядом с кроватью.

Как пишут «РИА Новости», прибор формирует электромагнитные импульсы на низкой частоте — от 1 до 40 герц. Они помогают человеку быстро уснуть, глубоко спать и просыпаться без проблем. По словам учёных, понижение частоты излучения имитирует закат солнца, что вызывает естественную сонливость.

Устройство назвали EcoSleep. Согласно информации гендиректора Центра нейротехнологий сна и бодрствования, прибором уже заинтересовались в гостиничном бизнесе. Он будет полезен для постояльцев отелей, которые часто меняют часовые пояса.

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