Создан добывающий питьевую воду из сухого воздуха прототип устройства

Это компактное устройство AWH с быстрым циклом работы, работающее на топливе, устраняет ограничения существующих технологий, которые часто сталкиваются с проблемами эффективности, размера и стоимости, пишут ученые. Прототип, подробно описанный в недавнем исследовании, использует металлоорганические каркасы (MOF) для извлечения водяного пара из невлажного воздуха. Эти гигроскопичные материалы, напоминающие по своей универсальности блоки Lego, созданы для избирательной адсорбции молекул воды.

MOF, используемые в данном устройстве, представляют собой панели из фумарата алюминия, которые захватывают воду на своей обширной внутренней поверхности.

Устройство работает в два этапа: Сначала он адсорбирует водяной пар из воздуха, а затем нагревает его, чтобы перевести собранную воду в жидкое состояние.

В настоящее время прототип может производить 5 литров воды на килограмм адсорбирующего материала ежедневно. Но его будут улучшать