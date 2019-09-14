Создан дрон, который может и летать, и плавать

Беспилотник AquaMAV делает это при помощи небольшого насоса, который закачивает воду в специальную камеру. В ней вода вступает в химическую реакцию с карбидом кальция, из-за чего образуется струя, выбрасывающая дрон из воды.

На испытаниях конструкция весом 160 граммов смогла пролететь 26 метров. Однако инженеры утверждают, что сила, которая поднимает дрон в воздух, может придать ускорение и предметам, в 25 раз более тяжёлым.

AquaMAV предлагают использовать для сбора проб воды в сложных условиях, например, во время разливов нефти в океане.