Создан дрон с надувным корпусом: хоть в стену запускай

Конец каждой «руки» с пропеллером выступает за пределы самого пропеллера, поэтому она ударяется о вертикальные поверхности раньше, чем пропеллер. Такая конструкция позволяет SoBar без вреда отскакивать от стен, а также падать на горизонтальные поверхности без повреждений. Исследователи оснастили дрон нижним захватом, изготовленным из стальных рессор, заключенных в надувной нейлоновый рукав, что позволяет ему бесконечно долго находиться на одном месте, не используя энергию батареи для зависания.

Технология SoBar в конечном итоге может быть использована в таких областях, как поисково-спасательные работы на местах стихийных бедствий, где беспилотникам приходится перемещаться в ограниченном пространстве, где возможно столкновение с обломками или другими обломками.

Доцент Венлонг Чжан, ведущий научный сотрудник проекта, сказал, что дроны должны физически взаимодействовать с окружающей средой для выполнения ряда задач, а мягкий корпус не только поглощает ударные силы, обеспечивая устойчивость к столкновениям, но и обеспечивает податливость материала, необходимую для динамических маневров.