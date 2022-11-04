Наука и технологии
17:31, 04 ноября 2022
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Создан дрон-спасатель со съедобными крыльями

Приятного аппетита

Представьте, что кому-то, например, застрявшему альпинисту, нужна еда, а добраться до него можно только с помощью беспилотника. Ученые разработали концептуально новую систему доставки еды в виде беспилотника со съедобными крыльями.

Создан дрон-спасатель со съедобными крыльями

Хотя коммерческие дроны имеют достаточный запас хода для использования в пределах города, они не смогут покрыть большие расстояния, которые потребуются для доставки еды людям, потерявшимся в море, в пустыне или в других отдаленных местах. Есть более удобные для этого дроны с фиксированным крылом, такие модели обычно могут нести в качестве полезной нагрузки лишь от 10 до 30% собственной массы.

В попытке увеличить этот процент, команда под руководством Бокеона Квака приступила к проектированию беспилотного летательного аппарата с фиксированным крылом, который на самом деле был бы частично съедобным. Он будет совершать полет в один конец к нуждающемуся человеку, обеспечивая его питанием до тех пор, пока его не смогут спасти.

Ученые сосредоточили свои усилия на крыльях, так как они обычно занимают наибольший объем у беспилотников с фиксированным крылом. После некоторых экспериментов было решено, что рисовые хлебцы представляют собой хорошую съедобную альтернативу крылу.

Создан дрон-спасатель со съедобными крыльями

Для создания прямоугольных крыльев хлебцы были разрезаны лазером на шестиугольные кусочки, которые затем склеивались по краям с помощью съедобного желатина. В качестве клея также были опробованы кукурузный крахмал и шоколад, но желатин оказался прочнее. После сборки крылья были покрыты съемным несъедобным пластиком, чтобы защитить хлебцы от влаги.

Получившаяся модель имеет размах крыльев 678 мм и даже смогла летать, со скоростью 10 м в секунду, а 50% его массы – это съедобный груз. Кроме того, по оценкам исследователей, он может нести 80 граммов воды в бортовом контейнере. Два крыла несут в себе 300 килокалорий, что примерно эквивалентно одной порции завтрака.

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