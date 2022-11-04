Создан дрон-спасатель со съедобными крыльями

Хотя коммерческие дроны имеют достаточный запас хода для использования в пределах города, они не смогут покрыть большие расстояния, которые потребуются для доставки еды людям, потерявшимся в море, в пустыне или в других отдаленных местах. Есть более удобные для этого дроны с фиксированным крылом, такие модели обычно могут нести в качестве полезной нагрузки лишь от 10 до 30% собственной массы.

В попытке увеличить этот процент, команда под руководством Бокеона Квака приступила к проектированию беспилотного летательного аппарата с фиксированным крылом, который на самом деле был бы частично съедобным. Он будет совершать полет в один конец к нуждающемуся человеку, обеспечивая его питанием до тех пор, пока его не смогут спасти.

Ученые сосредоточили свои усилия на крыльях, так как они обычно занимают наибольший объем у беспилотников с фиксированным крылом. После некоторых экспериментов было решено, что рисовые хлебцы представляют собой хорошую съедобную альтернативу крылу.