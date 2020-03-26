Создан экзоскелет для повышения скорости бега

Экзоскелет разработали специалисты из Стэнфордского университета. Они уже провели испытания прототипа, которые показали, что вместе с ним затраты энергии на бег снижаются в среднем на 15%.

Экзоскелет крепится к голени с помощью ремней. Кроме того, под стопой попускается верёвка. Устройство также имеет небольшую поддерживающую углепластиковую платформу. Её следует разместить под мыском стопы.

Что интересно, собственных электромоторов экзоскелет не имеет. Управляется он тросами, которые натягиваются или ослабляются с помощью внешних моторов.

Испытания проводили на беговой дорожке с опытными в беге людьми. В итоге разработчики пришли к выводу, что активный голеностопный экзоскелет помогает увеличить скорость бега как минимум на 10%.