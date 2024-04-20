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Наука и технологии
Опубликовано 20 апреля 2024, 01:30
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Создан экзоскелет с ИИ Dnsys X1 для улучшения возможностей человека

На Kickstarter есть сбор
Будущее активного отдыха может быть ближе, чем вы думаете. Компания Dnsys запустила кампанию на Kickstarter для своего X1, экзоскелета с искусственным интеллектом, призванного улучшить ваши возможности в походах.
Создан экзоскелет с ИИ Dnsys X1 для улучшения возможностей человека

© Dnsys

Этот легкий экзоскелет может похвастаться мощным режимом усиления, генерирующим 900 ватт. Dnsys утверждает, что он способен разогнать вас до 27 км в час — выше, чем у среднего полумарафонца.

Секрет? Передовые алгоритмы искусственного интеллекта анализируют движения ваших ног и намерения, обеспечивая дополнительную мощность в соответствии с вашим темпом. Это означает легкие подъемы, плавные спуски и потенциально рекордные походы.

Видеоролик, размещенный на Kickstarter, демонстрирует X1 в действии, но он дает представление о потенциальной возможности «изменения игры». Dnsys обещает, что заряда батареи хватит на 28 км, что идеально для большинства однодневных походов. В X1 также предусмотрена система замены батарей.

Стоимость экзоскелета варьируется от $ 399 до $ 1000.