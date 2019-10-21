Создан электрический мотороллер на водородном топливе

Водородные топливные элементы способны производить электрическую энергию для двигателя прямо на борту транспортного средства. При этом один килограмм водорода по энергетической ценности равен 3,78 литра бензина. Компания URE заявляет, что их экологическое детище эквивалентно обычному 125-кубовому мотоциклу. Максимальная скорость, которую может развивать мотороллер, составляет 90 км/ч.

URE вообще-то специализируется на солнечных батареях, но в последнее время намерена сократить объём их выпуска. Руководство компании считает, что ей следует сосредоточить усилия на развертывании целых солнечных электростанций, выпуске промышленных накопителей электроэнергии и потребительских батарей, а также транспортных средств на водородных топливных элементах.