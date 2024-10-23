Наука и технологии
Опубликовано 23 октября 2024, 22:30
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Создан «электрический пластик» для носимых устройств и медицины

Новый электроактивный материал может изменить медицинские имплантаты
Исследователи Северо-Западного университета разработали электроактивный материал, который объединяет пептиды с полимерной пластмассой, предлагая «колоссальный потенциал» для носимой электроники и медицинских имплантатов.
Создан «электрический пластик» для носимых устройств и медицины
© Mark Seniw/Center for Regenerative Medicine/Northwestern University

Команда под руководством материаловеда Самуэля Ступпа создала этот «электропластик», который может накапливать энергию, записывать информацию и работать автономно, что делает его идеальным для будущих носимых устройств, нейронных интерфейсов и мягких медицинских имплантатов.

Новый материал улучшает свойства поливинилиденфторида (PVDF), требуя в 100 раз меньше напряжения для изменения поляризации, что делает его подходящим для низкоэнергетических приложений. Кроме того, материал сохраняет свои свойства при более высоких температурах и может управляться дистанционно.

Эта технология может использоваться в медицинских устройствах для стимуляции активности мозга или сердца, что открывает путь к лечению таких состояний, как хронический паралич.

Но есть пока проблемы с масштабированием производства.

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