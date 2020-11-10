Наука и технологии
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Создан «электронный нос» для определения свежести продуктов
Работает через приложение для смартфона
Учёные из Наньянского технологического университета в Сингапуре создали «электронный нос» для определения свежести продуктов. Утверждается, что такой метод проверки надёжнее, чем полагаться на срок годности на упаковке.
Как пишет «Популярная механика», «нос» улавливает газы, которые испускают испортившиеся продукты, например мясо. Система использует аминосахар хитозан и набор красителей. В зависимости от типа и концентрации газа особый штрих-код меняет цвет, создавая комбинацию, своеобразный «отпечаток запаха» мяса. На базе этого «отпечатка» система принимает решения: его анализирует алгоритм искусственного интеллекта.
Сообщается, что штрих-код работает в паре с приложением для смартфона. «Нос» может оценить свежесть продукта за полминуты. Точность системы высока: распознаёт испорченное мясо в 100% случаев. Средняя точность составляет 98,5%.