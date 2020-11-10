Создан «электронный нос» для определения свежести продуктов

Как пишет «Популярная механика», «нос» улавливает газы, которые испускают испортившиеся продукты, например мясо. Система использует аминосахар хитозан и набор красителей. В зависимости от типа и концентрации газа особый штрих-код меняет цвет, создавая комбинацию, своеобразный «отпечаток запаха» мяса. На базе этого «отпечатка» система принимает решения: его анализирует алгоритм искусственного интеллекта.

Сообщается, что штрих-код работает в паре с приложением для смартфона. «Нос» может оценить свежесть продукта за полминуты. Точность системы высока: распознаёт испорченное мясо в 100% случаев. Средняя точность составляет 98,5%.