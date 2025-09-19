Создан эмулятор, который может «картировать» Вселенную на обычном ноутбуке

Представьте стакан воды: можно описать движение каждой молекулы, но это слишком сложно, объясняют учёные. Вместо этого можно учесть основные свойства и рассчитать поведение жидкости в целом. Так работает и их модель: они описывают Вселенную на больших масштабах, учитывая влияние мелких процессов, говорит руководитель работы Марко Боничи из Университета Ватерлоо.

Эмулятор работает на основе нейросетей, обученных на результатах сложных моделей. Он не «понимает физику», но умеет точно воспроизводить предсказания, включая изменения при небольших колебаниях параметров. Это делает его быстрее и менее требовательным к ресурсам, чем традиционные методы.

Тесты показали, что Effort. jl даёт такие же точные результаты, как EFTofLSS, а иногда даже более полные.