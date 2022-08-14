Создан гаджет для борьбы с деменцией

Разработчики утверждают, что запатентованная гамма-сенсорная стимуляция частотой 40 Гц в течение шести месяцев уменьшает атрофию белого вещества головного мозга у пациентов с болезнью Альцгеймера, а также может защитить аксоны и, возможно, предотвратить повреждение миелина и олигодендроцитов.

Cognito Therapeutics планирует начать испытания, чтобы подтвердить клиническую эффективность устройства, уже в этом году.