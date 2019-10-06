Наука и технологии
Сегодня 19:08
Создан гель, который делает деревья негорючими
Это поможет предотвратить лесные пожары
Учёные из Стэнфордского университета разработали специальный гель для покрытия растительности. Он образует тонкую плёнку, защищающую от огня. Использовать изобретение, конечно, можно для предотвращения лесных пожаров.
Для защиты лесов от огня распыляют средства с антипиренами — компонентами, обеспечивающими огнезащиту. Проблема в том, что все существующие средства не действуют достаточное количество времени — они почти неэффективны.
Разработанный учёными гель также содержит антипирены, но благодаря своей консистенции он прилипает к растительности и держится до конца пожароопасного сезона.
Исследователи уверяют, что гель нетоксичен. Его можно распылять на деревья в лесах с самолётов.
На днях заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства заявил журналистам, что сумма ущерба от лесных пожаров в России в 2019 году может составить 19 млрд рублей.
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