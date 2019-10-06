Создан гель, который делает деревья негорючими

Для защиты лесов от огня распыляют средства с антипиренами — компонентами, обеспечивающими огнезащиту. Проблема в том, что все существующие средства не действуют достаточное количество времени — они почти неэффективны.

Разработанный учёными гель также содержит антипирены, но благодаря своей консистенции он прилипает к растительности и держится до конца пожароопасного сезона.

Исследователи уверяют, что гель нетоксичен. Его можно распылять на деревья в лесах с самолётов.

На днях заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства заявил журналистам, что сумма ущерба от лесных пожаров в России в 2019 году может составить 19 млрд рублей.