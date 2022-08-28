Создан генератор QR-кодов на замену ключам от дверей и ворот

Вместо того, чтобы полагаться на один PIN-код или пароль, можно получать уникальный QR-код, который может быть отключен в любое время. По словам команды, идея состоит в том, чтобы заменить обычную систему замков и ключей чем-то более прогрессивным и доступным через смартфон.

Пользователи могут генерировать QR-коды, используя десктопное или мобильное приложение. Затем они могут отправить цифровой ключ тому, кому нужен доступ к замку. Кроме того, QR-сканер считывает и идентифицирует коды, которые запускают механизм разблокировки при регистрации события в базе данных. Это гарантирует, что доступ предоставляется тому, кому вы хотите, и что активность отслеживается.

Проект системы находится по этой ссылке.