Создан «гибкий» дрон, способный протискиваться сквозь щели

Благодаря этой инновации дрон Morphy может протискиваться сквозь щели, которые узки по сравнению с его корпусом, и выдерживать падения. При весе 260 граммов и ширине 252 мм дрон может летать более 12 минут на одном заряде батареи. Он также оснащен оптической камерой и камерой, определяющей глубину, что расширяет его навигационные возможности.