Наука и технологии
Опубликовано 26 июня 2024, 19:22
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Создан «гибкий» дрон, способный протискиваться сквозь щели

У него мягкие шарниры
Дрон Morphy, разработанный исследователями из лаборатории автономных роботов Норвежского университета науки и технологий, открывает отличается своими «гибкими» пропеллерама. В отличие от традиционных квадрокоптеров, «руки» Morphy соединены с основным корпусом с помощью напечатанных на 3D-принтере шарниров из эластомера, оснащенных датчиками эффекта Холла. Эти шарниры позволяют дрону изгибаться и подстраиваться при столкновении с узкими пространствами или препятствиями, сохраняя устойчивость и полет.
Создан «гибкий» дрон, способный протискиваться сквозь щели
© Ferra

Благодаря этой инновации дрон Morphy может протискиваться сквозь щели, которые узки по сравнению с его корпусом, и выдерживать падения. При весе 260 граммов и ширине 252 мм дрон может летать более 12 минут на одном заряде батареи. Он также оснащен оптической камерой и камерой, определяющей глубину, что расширяет его навигационные возможности.

Создан «гибкий» дрон, способный протискиваться сквозь щели

© Autonomous Robots Lab

Сейчас ученые думают над возможными сценариями применения и занимаются поиском потенциальных покупателей. Но уже точно можно сказать, что для экстренных служб такой дрон будет незаменим.

Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
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