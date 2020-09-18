Создан гроб из грибов

Разработку назвали «Живым коконом». Она может превращает тела в компост благодаря мицелию, корневой структуре грибов. В гроб положили останки 82-летней женщины. Её тело должно разложиться в течение двух-трёх лет. В традиционном гробу этот процесс занял бы более десяти лет. Сам «Живой кокон» тоже, кстати, исчезнет без следа.

Как пояснил Хендрикс, грибы — самые сильные переработчики в природе. Такой гроб он назвал самым естественным способом осуществить захоронение.

В целом, гроб из грибов имеет те же размер и форму, что и классический гроб. Зато новая разработка легче.