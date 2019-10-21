Создан имплантат для устранения повреждений уха

Слуховые аппараты помогают не всем людям с нарушениями слуха. Так при повреждениях внутреннего уха они нередко почти бесполезны. Кроме того, существующие аппараты восстанавливают слух только частично. Настоящую коррекцию слуха они обеспечить не могут.

Новый имплантат создан из биосовместимой платины, а точнее его электроды. Для гибкости металл проходит специальную обработку на начальном уровне. Электропроводность имплантата обеспечивается за счёт покрытия из силикона.

Устройство успешно протестировали на мышах. Впрочем имплантат уже создан и в размере, подходящем для человека. Скоро он пройдёт проверку на группе добровольцев.