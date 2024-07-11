Создан инновационный мягкий привод для более безопасных и маневренных роботов

Используя напечатанные на 3D-принтере "ручные срезающие ауксины" (HSA) из обычной резины, исследователи создали цилиндрического, похожего на червя робота и искусственный бицепс. Робот успешно перемещался по узким трубам, демонстрируя свою ловкость, а бицепс поднимал 500-граммовый груз 5 000 раз без сбоев.

В отличие от традиционных жестких приводов, которые стоят дорого, эти мягкие приводы стоят всего 3 доллара, что делает их экономически целесообразными для широкого применения.

Ведущий исследователь Райан Труби подчеркнул уникальную способность актуатора застывать под нагрузкой, подобно человеческим мышцам, что "повышает его практичность при выполнении надежных задач".

Команда продолжит улучшать свою конструкцию.