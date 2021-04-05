Создан инопланетный дрон, работающий на ионном ветре

Кратко об изобретении рассказывает ТАСС. Под ионным ветром учёные имеют в виду электрогидродинамический поток атмосферы планеты. Электрическая энергия будет напрямую преобразовываться в подъёмную силу, необходимую для полёта. Разработку учёных можно использовать для создания корректирующих атмосферных двигателей, беспилотников или бесшумных автономных самолётов с вертикальным взлётом.

Исследователи уже испытали опытный образе дрон. Испытания показали, что силы используемого электрогидродинамического потока достаточно для вертикального взлёта и посадки аппарата. Авторы намерены создать несколько таких беспилотников для перемещения в атмосфере Земли, Марса, Венеры на разных высотах и с разной массой полезной нагрузки.