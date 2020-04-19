Создан инструмент для «перевоплощения» в Илона Маска во время видеозвонка

Сообщается, что данный инструмент позволяет участникам видеоконференции выглядеть как почти любая знаменитость: начиная от Моны Лизы, и заканчивая Илоном Маском.

Фильтр использует алгоритм, который способен наложить лицо знаменитости на лицо пользователя в реальном времени. Код программного обеспечения можно скачать на Github.

Работу инструмента продемонстрировали на видео. В ролике показана видеоконференция в Zoom. Один из участников «стал» Илоном Маском. Визуально всё получилось неплохо, однако возникли проблемы при синхронизации речи и движений губ. Создатель видеодемонстрации рассказал, что создание прототипа заняло у него пару часов. Программист показал это своим коллегам, и они заинтересовались.