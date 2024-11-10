Опубликовано 10 ноября 2024, 11:151 мин.
Создан инструмент оценки изменения климата, и при чем тут «Борис»Экстремальные погодные условия
Чуть больше месяца назад сильные осадки, вызванные штормом «Борис», привели к хаосу и наводнениям в Центральной и Восточной Европе. Теперь новый подход, разработанный Институтом имени Альфреда Вегенера (AWI), может помочь нам понять, насколько изменение климата повлияло на такие экстремальные погодные явления.
Подход использует климатические модели для моделирования того, как выглядело бы погодное событие в мире без изменения климата. Это позволяет ученым сравнить фактическое событие с этими гипотетическими сценариями и выявить «отпечатки пальцев» изменения климата.
Анализ шторма «Борис» показал, что без глобального потепления он вылил бы примерно на 9% меньше осадков. Эта разница объясняется более высокой температурой воды в Средиземном и Черном морях, которая содержала больше водяного пара, что привело к более сильным осадкам.
«А что это Борис здесь делает? Борис, что ты здесь делаешь?» ©