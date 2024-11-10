Наука и технологии
Опубликовано 10 ноября 2024, 11:15
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Создан инструмент оценки изменения климата, и при чем тут «Борис»

Экстремальные погодные условия
Чуть больше месяца назад сильные осадки, вызванные штормом «Борис», привели к хаосу и наводнениям в Центральной и Восточной Европе. Теперь новый подход, разработанный Институтом имени Альфреда Вегенера (AWI), может помочь нам понять, насколько изменение климата повлияло на такие экстремальные погодные явления.
Создан инструмент оценки изменения климата, и при чем тут «Борис»
© Ferra

Подход использует климатические модели для моделирования того, как выглядело бы погодное событие в мире без изменения климата. Это позволяет ученым сравнить фактическое событие с этими гипотетическими сценариями и выявить «отпечатки пальцев» изменения климата.

Анализ шторма «Борис» показал, что без глобального потепления он вылил бы примерно на 9% меньше осадков. Эта разница объясняется более высокой температурой воды в Средиземном и Черном морях, которая содержала больше водяного пара, что привело к более сильным осадкам.

«А что это Борис здесь делает? Борис, что ты здесь делаешь?» ©