Создан интернет-сервис для борьбы с зависимостью от порнографии

Свой сервис автор назвал Remojo. Его цель — помочь пользователям избавиться от порнозависимости.

Интересно, что сам Джек Дженкинс не страдал такой зависимостью, однако просто хотел исключить порно из своей жизни, чтобы «сохранить время и психологическое здоровье». Он понял, что в интернете нет удобных сервисов для блокировки порносайтов. Поэтому решил создать такой самостоятельно.

За два года простое приложение превратилось в полноценный сервис. Он не только блокирует сайты, но и предлагает курсы для восстановления и формирования новых привычек, доступ к анонимному сообществу для поиска поддержки и др. Подписка на сервис стоит $4-5 в месяц. Её приобретают до 50 тысяч мужчин ежемесячно