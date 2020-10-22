Создан искусственный мёд для веганов

Вокруг обычного мёда ходят этические споры. СМИ пишут, что производство данного продукта ставит под угрозу существование около 20 тысяч видов диких пчёл.

Поэтому MeliBio создали замену мёду. Гендиректор стартапа утверждает, что в слепом тесте продукта участники даже не смогли отличить разработку по вкусу от обычного мёда.

Специалисты используют синтетическую биологию, чтобы воспроизвести соединения, содержащиеся в мёде. Первый готовый продукт стартап планирует выпустить в конце 2021 года. Создатели надеются, что искусственный мёд станет популярен на рынке веганской продукции, который будет расти, по прогнозам аналитиков.