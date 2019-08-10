Создан искусственный язык для определения подлинности виски

Язык может даже отличить виски из одной партии, которые хранились в разных бочках, а также определить возраст напитка. По словам учёных, точность прибора достигает 99%. Его уже протестировали на напитках брендов Glenfiddich, Glen Marnoch и Laphroaig.

Устройство представляет собой стеклянную пластинку, на которой установлены три элемента с сенсорами-«рецепторами», выполненными из золота и алюминия.

Использовать язык можно в пищевой промышленности для контроля качества продуктов. И не только виски. Прибор даже смогут применять экологи для анализа состояния речной воды.