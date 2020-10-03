Наука и технологии
Сегодня 16:58
Создан карманный разведывательный беспилотник
Помещается в специальную капсулу
Израильская компания SpearUAV создала карманный разведывательный беспилотник Ninox 40. Он размещается в цилиндрической капсуле. Из неё же аппарат запускают.
После разведки оператор может найти беспилотник и повторно использовать его. Вообще Ninox 40 способен выполнять несколько задач: разведку, наблюдение, рекогносцировку и поиск целей.
Аппарат представляет собой небольшой квадрокоптер с воздушными винтами и плечами, которые убираются в фюзеляж. Весит беспилотник всего 250 граммов. Может выполнять полёты продолжительностью до 40 минут.
Дрон убирают в капсулу, через которую его можно запрограммировать: назначить маршрут полёта или определить ключевые точки для наблюдения. Впрочем, беспилотником можно управлять и в ручном режиме. Вместе с Ninox 40 поставляются планшет и два джойстика для управления, которые крепятся к устройству.