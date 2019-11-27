Создан компьютер для апокалипсиса

Компьютер Raspberry Pi Recovery Kit состоит из семидюймового сенсорного экрана, батареи, клавиатуры и коммутатора Netgear. Вся электроника находится внутри влагоустойчивого корпуса для камеры Pelican. При создании компьютера энтузиасту пришлось печатать некоторые детали на 3D-принтере.

Дошер считает, что скорее всего люди после апокалипсиса будут заняты поиском еды, воды и убежища. Однако кому-нибудь компьютер и может оказаться полезным. В любом случае Raspberry Pi Recovery Kit пока соотносится с постапокалиптическим миром только с точки зрения дизайна.

Для компьютера также создан специальный «чехол», который представляет собой картонную коробку, изнутри покрытую медной фольгой. Она должна защитить устройство от электромагнитных импульсов, способных вывести его из строя.