Создан компьютер, который «дышит»

О своём изобретении мужчина рассказал в ролике на YouTube. Он смог построить сборку с очень мощным игровым оборудованием, но без шумных вентиляторов для охлаждения. Энтузиаст создал корпус из фанеры и акрилового стекла. Поршни тут откачивают горячий воздух. Также есть водоблоки, отводящие тепло от видеокарты к пассивным радиаторам.

Кстати о видеокарте: в компьютере установлена мощнейшая RTX 3080. Также стоит процессор AMD Ryzen 9 5950X. В целом, энтузиаст смог систему, напоминающую лёгкие, которая успешно втягивает более холодный окружающий воздух, одновременно отводя тепло, производимое оборудованием. Система показала впечатляющие для безвентиляторной сборки результаты: CPU и GPU работали при 60 и 62 градусах по Цельсию соответственно.