Создан компьютерный алгоритм для распознавания интернет-тролля

При создании алгоритма исследователь использовал социолингвистический подход. Автор выдвинул гипотезу, что тролли, как правило, транслируют ограниченное количество информации, но публикуют при этом много постов с разными формулировками. По этой причине у троллей в лексиконе есть определённые повторяющиеся слова и пары слов.

Исследователь протестировал свой алгоритм на аккаунтах троллей и настоящих американских конгрессменов. Оказалось, что алгоритму нужно лишь 50 твитов, чтобы точно определить, кто тролль, а кто конгрессмен. Программа даже смогла отличить сообщения Дональда Трампа, которые тоже провокационны, от сообщений троллей.