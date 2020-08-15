Наука и технологии
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Создан компьютерный алгоритм для распознавания интернет-тролля
Алгоритму нужно 50 твитов
Исследователь Сергей Монахов из Йенского университета имени Фридриха Шиллера создал два компьютерных алгоритма для распознавания интернет-тролля. Они анализируют твиты предполагаемого тролля.
При создании алгоритма исследователь использовал социолингвистический подход. Автор выдвинул гипотезу, что тролли, как правило, транслируют ограниченное количество информации, но публикуют при этом много постов с разными формулировками. По этой причине у троллей в лексиконе есть определённые повторяющиеся слова и пары слов.
Исследователь протестировал свой алгоритм на аккаунтах троллей и настоящих американских конгрессменов. Оказалось, что алгоритму нужно лишь 50 твитов, чтобы точно определить, кто тролль, а кто конгрессмен. Программа даже смогла отличить сообщения Дональда Трампа, которые тоже провокационны, от сообщений троллей.