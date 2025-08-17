Создан кристалл, который «дышит» кислородом

Кристалл состоит из оксидов стронция, железа и кобальта. При нагреве в газовой среде он выделяет кислород, а затем снова поглощает его, не разрушаясь. Процесс можно повторять многократно.

«Кристалл словно дышит кислородом по команде», — объясняет профессор профессор Хёнджин Джин из Университета Пусан. Контроль кислорода важен для топливных элементов на твердых оксидах, умных окон, регулирующих тепло, и термотранзисторов.

Ранее материалы с такой способностью были слишком хрупкими или работали только при экстремальных условиях. Новый кристалл стабилен и работает при “мягких” температурах. Только ионы кобальта участвуют в процессе, при этом формируется новая стабильная кристаллическая структура.

Исследователи показали, что кристалл возвращается к исходной форме после повторного насыщения кислородом.