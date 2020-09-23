Создан крохотный зонд для проверки печени на рак

Кратко о работе учёных пишет «Наука и жизнь». Крошечный зонд закрепляют в игле для биопсии. Вместе с ним игла проникает в ткань пациента. Зонд посылает излучение и собирает ответный сигнал. Учёные исходили из того, что здоровые и злокачественные ткани под действием лазера светятся по-разному. Также зонд позволяет оценить как поглощается и рассеивается свет в тканях.

Устройство сначала испытали на мышах с пересаженными опухолями печени. Кроме того, зонд прошёл клинические исследования в Орловской областной клинической больнице на 20 пациентах. Результаты зонда согласовывались с данными других методов диагностики. Однако учёные заметили, что новая разработка позволила уменьшить долю ложноотрицательных результатов. Также зонд позволяет наблюдать за печенью в режиме реального времени, то есть быстро реагировать на изменения болезни.