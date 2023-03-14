Создан крошечный Bluetooth-чип для медицины. Он будет устанавливаться на зубы

Чипсет xG27 состоит из чипов BG27, ориентированного на Bluetooth, и MG27, коорый поддерживает Zigbee и другие протоколы. Площадь SoC xG27 варьируется от 2 мм в квадрате до 5 мм в квадрате.

BG27 в настоящее время используется для разработки реального продукта — вышеупомянутого носимого датчика, устанавливаемого на зуб. Датчик достаточно мал, чтобы его можно было приклеить к моляру с целью постоянного мониторинга слюны пациента. Это, в свою очередь, позволит стоматологам вовремя выявлять проблемы со здоровьем.