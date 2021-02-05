Создан квантовый датчик для обнаружения сигналов Bluetooth и Wi-Fi

«Популярная механика» пишет, что датчик, разработанный Исследовательской лабораторией Армии США, поддерживает радиочастотный спектр от 0 до 20 ГГц. Разработку назвали датчик Ридберга.

Она применяет лазерные лучи, чтобы создать ридберговские атомы. Так называют атомы водорода и щелочных металлов, у которых внешний электрон находится в высоковозбуждённом состоянии очень далеко от ядра. Эти атомы создавали над СВЧ-контуром и они чувствительны к изменениям во внешнем микроволновом поле, возникающим из-за электромагнитных волн.

Особенность датчика в том, что он может обнаруживать сигналы сразу в нескольких диапазонах. Устройство может преодолеть фундаментальные ограничения традиционной электроники по чувствительности, полосе пропускания и частотному диапазону.

Теперь исследователи хотят повысить чувствительность датчика.