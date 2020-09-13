Создан квантовый термометр с удивительной точностью

Термометр сделан на базе микроскопа. Он работает, используя квантовые технологии, в частности фиксируя зависящие от температуры свойства квантовых спинов во флуоресцентных наноалмазах.

Для эксперимента группа исследователей добавила на поверхность наноалмазов полимерные структуры и ввела их нематодам C. elegans длиной около 1 мм. Именно эти черви широко используются как модельный организм в исследованиях. Учёные хотели узнать «здоровую» температуру нематод. Внутри червей наноалмазы перемещались быстро, но термометр, а точнее его алгоритм, смог отслеживать их и постоянно измерять температуру. Учёные также специально вызвали у нематод лихорадку, чтобы проверить, как термометр определяет повышенную температуру тела. Ранее исследователи даже не могли представить, что смогут измерить такие незаметные изменения.