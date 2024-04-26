Создан «лазерный» накопитель энергии для носимых устройств

В новом исследовании используется лазер для создания замысловатых узоров на гибком материале основы. Эти узоры содержат жидкий металл (EGaIn) и графен, высокопроводящий материал. Лазерная техника позволяет создавать точные узоры, не повреждая гибкую основу.

Результат? Устройство для хранения энергии, которое может растягиваться, сгибаться и скручиваться без потери производительности. Это открывает путь к созданию по-настоящему удобных и адаптируемых носимых устройств в будущем.