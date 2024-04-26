Создан «лазерный» накопитель энергии для носимых устройств

Опубликовано 26 апреля 2024, 08:15
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Создан «лазерный» накопитель энергии для носимых устройствРастягивающееся и скручивающееся устройство
Исследователи из Пхоханского университета науки и технологий (POSTECH) и Корейского института промышленных технологий (KITECH) разработали растягивающееся и скручивающееся устройство для хранения энергии, идеально подходящее для носимых устройств.
Проблема носимой техники заключается в создании накопителей энергии (например, мини-батарей), которые могут сгибаться и двигаться вместе с нашим телом. Существующие решения часто используют жесткие материалы, которые легко трескаются или ломаются.
В новом исследовании используется лазер для создания замысловатых узоров на гибком материале основы. Эти узоры содержат жидкий металл (EGaIn) и графен, высокопроводящий материал. Лазерная техника позволяет создавать точные узоры, не повреждая гибкую основу.
Результат? Устройство для хранения энергии, которое может растягиваться, сгибаться и скручиваться без потери производительности. Это открывает путь к созданию по-настоящему удобных и адаптируемых носимых устройств в будущем.
Автор:Максим Многословный
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