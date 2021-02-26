Наука и технологии
Сегодня в 18:20
Создан летающий как стрекоза самолёт
Выглядит странно
Российские инженеры построили летающий как стрекоза самолёт. Это махолёт Serenity». Он взмахивает крыльями вверх и вниз.
В целом, создание самолётов, которые используют принципы полёта насекомых, — это не новая идея. Однако, как правило, такие аппараты малы. Российские же инженеры создали трёхметровый самолёт-стрекозу.
Serenity имеет шесть крыльев. К сожалению, самолёт не в состоянии перевозить на борту что-то настолько же тяжёлое, как человек. Впрочем человеку тоже, скорее всего, не захотелось бы летать на таком аппарате — он очень трясётся.
Размер самолёта — всего лишь вопрос масштаба и финансирования. Будущие версии Serenity могут быть больше. Проблему с сильной тряской тоже, вероятнее всего, можно преодолеть.