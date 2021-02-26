Создан летающий как стрекоза самолёт

Serenity имеет шесть крыльев. К сожалению, самолёт не в состоянии перевозить на борту что-то настолько же тяжёлое, как человек. Впрочем человеку тоже, скорее всего, не захотелось бы летать на таком аппарате — он очень трясётся.

Размер самолёта — всего лишь вопрос масштаба и финансирования. Будущие версии Serenity могут быть больше. Проблему с сильной тряской тоже, вероятнее всего, можно преодолеть.