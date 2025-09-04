Наука и технологии
Опубликовано 04 сентября 2025, 15:45
1 мин.

Создан Loris — робот-скалолаз с «когтями»

Покоряет вертикальные поверхности
В университете Карнеги-Меллона команда под руководством аспиранта Пола Нейдена разрабатывает необычного робота по имени Loris. В новом видео показано, как он с лёгкостью поднимается по крутым стенам.
Создан Loris — робот-скалолаз с «когтями»

© IEEE Spectrum

Секрет успеха — особые захваты, созданные по образцу природы. Они напоминают множество крошечных крючков, которые цепляются за мельчайшие неровности на поверхности. По сути, Loris повторяет способности насекомых и рептилий, отмечают исследователи.

Робот отличается лёгкой и экономичной конструкцией, а также умными сенсорами, которые помогают ему сохранять равновесие и адаптироваться к рельефу. Где его могут использовать?

  • Исследование труднодоступных территорий на Земле и в космосе, например на Луне или Марсе.

  • Участие в спасательных операциях.

  • Экологический мониторинг и инспекция объектов в сложных условиях.

Loris — один из самых продвинутых роботов-скалолазов на сегодняшний день, пишут СМИ.

Источник:YouTube
Автор:Максим Многословный
Теги:
#робот
,
#разработка
,
#видео