Секрет успеха — особые захваты, созданные по образцу природы. Они напоминают множество крошечных крючков, которые цепляются за мельчайшие неровности на поверхности. По сути, Loris повторяет способности насекомых и рептилий, отмечают исследователи.

Робот отличается лёгкой и экономичной конструкцией, а также умными сенсорами, которые помогают ему сохранять равновесие и адаптироваться к рельефу. Где его могут использовать?

Исследование труднодоступных территорий на Земле и в космосе, например на Луне или Марсе.

Участие в спасательных операциях.

Экологический мониторинг и инспекция объектов в сложных условиях.

Loris — один из самых продвинутых роботов-скалолазов на сегодняшний день, пишут СМИ.