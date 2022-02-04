Создан материал прочнее стали, но лёгкий как пластик

Наука и технологии
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Создан материал прочнее стали, но лёгкий как пластикЕго можно использовать в качестве защитного материала
Команда учёных из Массачусетского технологического института создала новый материал, который, как она утверждает, прочнее стали, но при этом такой же лёгкий, как пластик.
Учёные даже заявили, что материал может быть легко запущен в массовое производство. Они отметили, что у материала очень необычные свойства.
Исследователи использовали особые двухмерные полимеры, которые могут образовывать листы. Большинство других полимеров способны образовывать только одномерные цепи, которые затем формируются в трёхмерные объекты.
В результате получается чрезвычайно прочный и тонкий материал, получивший название 2DPA-1. Он в четыре-шесть раз более устойчив к деформации, чем пуленепробиваемое стекло. Новый материал также подходит для «защиты металла в автомобилях и других транспортных средствах или стальных конструкций».
Источник: Futurism