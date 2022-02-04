Создан материал прочнее стали, но лёгкий как пластик

Учёные даже заявили, что материал может быть легко запущен в массовое производство. Они отметили, что у материала очень необычные свойства.

Исследователи использовали особые двухмерные полимеры, которые могут образовывать листы. Большинство других полимеров способны образовывать только одномерные цепи, которые затем формируются в трёхмерные объекты.

В результате получается чрезвычайно прочный и тонкий материал, получивший название 2DPA-1. Он в четыре-шесть раз более устойчив к деформации, чем пуленепробиваемое стекло. Новый материал также подходит для «защиты металла в автомобилях и других транспортных средствах или стальных конструкций».