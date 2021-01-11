Создан меняющий цвет гибкий материал для военного камуфляжа

Кратко о разработке рассказывает «Популярная механика». Новый материал можно напечатать на 3D-принтере. Это, по сути, гидрогель со светочувствительными наноматериалами. Он может сохранять форму и оставаться твёрдым. Светочувствительные наноматериалы позволяют гидрогелю сокращаться в ответ на воздействие светом. Помимо этого материал способен менять цвет.

Учёные рассказали, что их подход с использованием камуфляжа позволит также создать гибкие красочные дисплеи. Сейчас специалистам нужно повысить чувствительность гидрогеля.

Недавно учёные из Университета Содружества Виргинии создали ткань, способную менять цвет в зависимости от разных факторов.