Создан металл, в котором электроны текут как вода

Кратко о работе учёных рассказывает Phys.org. Авторы обнаружили, что в металл-сверхпроводнике, который состоит из ниобия и германия, сильное взаимодействие между электронами и фононами изменяет переводит электронов в жидкоподобный режим.

Обычно электроны рассеяны фононами, из-за чего происходит их диффузионное движение в металлах. Однако теперь стало ясно, что электроны могут взаимодействовать с фононами, формируя общую электроно-фононовую «жидкость». Для учёных это открытие было удивительным.

Теперь учёные хотят найти другие материалы с таким гидродинамическим режимом. Также исследователи сосредоточатся на управлении жидкостями из электронов в таких материалах и попытаются создать новые электронные устройства.