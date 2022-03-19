Создан миниатюрный микроскоп для мозга

«Нашей мечтой было изобрести окно в мозг», — поделились исследователи. И у них есть первые успехи.

Для работы они взяли мышь и вскрыли ей череп. Над этим «окошком» установили 2,4-граммовый микроскоп Mini2P. Он способен записывать нейронную активность. В частности, Mini2P помогает «в прямом эфире» отслеживать область мозга, отвечающую за навигационные навыки мыши. Мерцающие клетки мозга, которые исследователи видят на экране, позволяют животному найти необходимый путь по полу к вкусняшкам.

Учёные пояснили, что «Mini2P — это первый инструмент, который позволяет изучать активность нейронной сети с высоким разрешением у животных, демонстрирующих естественное поведение». Исследователи хотят поделиться своим изобретением со всем миром. Поэтому технология имеет открытый исходный код, доступный на GitHub.