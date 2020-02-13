Создан «мобильник» в стиле домашнего дискового телефона

Странный мобильный телефон с дисковым циферблатом — задумка сотрудницы Брукхейвенской национальной лаборатории в Нью-Йорке Жюстин Хаупт (Justine Haupt). Девушка рассказала, что выступает против современных смартфонов, так как они имеют слишком много «отвлекающих функций». В частности, инженеру не нужен был сенсорный экран: уровень заряда батареи может показывать светодиод, а входящие сообщения — ePaper-дисплей.

Девушка использовала дисковый механизм от старого домашнего телефона фирмы Trimline. Его она соединила с микроконтроллером и передатчиком мобильной связи. Корпус для устройства был распечатан на 3D-принтере. Актуальная версия «мобильника» может работать на одном заряде около суток.