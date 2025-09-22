Создан мобильный детектор для ядерных и квантовых технологий

Мюоны — это элементарные частицы, похожие на нейтроны, которые позволяют «заглядывать» внутрь вещества на атомном уровне. В отличие от нейтронов, мюоны живут всего несколько микросекунд, поэтому работать с ними непросто. Новый детектор позволяет точнее измерять их свойства и получать более чёткие изображения скрытых объектов, например контейнеров с ядерным топливом.

Разработка полезна не только для ядерной энергетики. Она поможет понять, как космическое излучение влияет на кубиты — основу квантовых компьютеров. Поскольку кубиты очень чувствительны.