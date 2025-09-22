Создан мобильный детектор для ядерных и квантовых технологий

Опубликовано 22 сентября 2025, 12:001 мин.
Создан мобильный детектор для ядерных и квантовых технологийВ Ок-Ридже создали
Физики и инженеры из Национальной лаборатории Ок-Риджа (ORNL, США) разработали новый мобильный мюонный детектор. Он поможет как в контроле ядерных материалов, так и в решении важных проблем квантовых технологий.
Мюоны — это элементарные частицы, похожие на нейтроны, которые позволяют «заглядывать» внутрь вещества на атомном уровне. В отличие от нейтронов, мюоны живут всего несколько микросекунд, поэтому работать с ними непросто. Новый детектор позволяет точнее измерять их свойства и получать более чёткие изображения скрытых объектов, например контейнеров с ядерным топливом.
Разработка полезна не только для ядерной энергетики. Она поможет понять, как космическое излучение влияет на кубиты — основу квантовых компьютеров. Поскольку кубиты очень чувствительны.