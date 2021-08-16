Создан научный тест на алкоголизм для россиян

AUDIT расшифровывается как Alcohol Use Disorders Identification Test. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предлагает использовать этот тест, чтобы выявлять расстройства, связанные с употреблением алкоголя. Методику уже проверили в России.

Тест представляет собой опросник из десяти пунктов. Исследования помогли создать русифицированную версию RUS-AUDIT. Она помогает обнаружить рискованное потребление алкоголя на ранних стадиях.

Вообще цель внедрения RUS-AUDIT — улучшить систему оказания наркологической помощи так, чтобы не доводить людей до тяжёлых расстройств и неприятных социальных последствий.

Русская версия теста доступна по этой ссылке.