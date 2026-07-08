Создан небольшой робот-стоматолог для подготовки зубов к коронкам

Робот выглядит как компактный механизм, который крепится во рту пациента с помощью индивидуального прикусного блока. Основные двигатели находятся снаружи, а внутрь передаются только точные движения через гибкие валы. Устройство направляет стоматологический бор по заранее спланированной цифровой траектории и аккуратно удаляет больные или лишние ткани зуба.

В лабораторных испытаниях на заготовках средняя ошибка позиционирования составила 0,18 мм, а отклонение реальной обработанной поверхности от запланированной — 0,16 мм.